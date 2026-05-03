Тренер Вереса мав зауваження після божевільного матчу з Епіцентру
Команда Шандрука весь матч наздоганяла суперника
15 хвилин тому
Головний тренер Вереса Олег Шандрук підбив підсумки матчу 26 туру УПЛ проти Епіцентра (3:3). Його слова наводить пресслужба клубу.
Ми приймаємо цю нічию. Після 0:2 хотів би відзначити характер команди. Сьогодні були грубі помилки у фазі оборони, але головне - це реакція команди. Вона була правильною. І вболівальники все-таки отримали задоволення, за яким прийшли на стадіон.
Що сталося на початку? Концентрація. Тут важко детально коментувати. Треба подивитися, почути думку гравців безпосередньо. Але в обороні ми зіграли жахливо - це факт. І це не характерно для нас, тому це мене дуже розчарувало.
У перерві ми внесли певні корективи в гру, і команда вийшла максимально агресивно на другий тайм - ми також забили два швидкі голи на початку другого тайму. Якби ми так швидко не пропустили після цих двох голів, можливо, другий тайм вдався б емоційно легше, і ми могли б виграти цю гру, - пояснив Шандрук.
