Тренер Вереса: «Необхідно тренувати стандарти»
Одна помилка вирішила гру з Шахтарем
близько 16 годин тому
Олег Шандрук / Фото - НК Верес
Головний тренер Вереса Олег Шандрук підбив підсумки матчу 18 туру УПЛ проти Шахтаря (0:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.
Насамперед не вистачило якісних і швидких переходів із оборони в атаку. Ми ніби й зробили заміни, хотіли освіжити гру на флангах, але вже не контролювали м'яч так, як у першому таймі. Зрозуміло, що Шахтар теж зробив заміни, тож вони тиснули на нас. На жаль, ми просіли під час стандарту й отримали гол і поразку в матчі. Необхідно тренувати стандартні положення, проаналізувати помилки та удосконалювати взаємодію в команді під час стандартів, - сказав Шандрук.