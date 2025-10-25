Головний тренер Вереса Олег Шандрук після матчу 10 туру УПЛ проти Зорі (0:0) оцінив перформанс голкіпера Валентина Гороха. Його слова наводить УПЛ ТБ.

Без голкіперів не буває яскравих матчів, і в нього багато яскравих сейвів. Я хотів би йому подякувати, взагалі хотів би подякувати всім голкіперам, тому що це мікроколектив у колективі, і тут дуже важлива підтримка.

Я думаю, що якраз така синергія у воротарському тріо та тренера відповідного Кособуцького давала той імпульс для Валіка, який сьогодні зіграв, на мою думку, фантастичний матч», - сказав Шандрук.