Вперше в сезоні! Епіцентр вдруге поспіль переміг в УПЛ
Новачок еліти здолав Олександрію
40 хвилин тому
Олександрія та Епіцентр відкривали програму 10 туру УПЛ. Зустріч на КСК «Ніка» завершилась з рахунком 0:1 на користь дебютанта елітного дивізіону.
Єдиного голу іспанського легіонера Хоакіна вистачило Епіцентру, щоб мінімально обіграти віцечемпіона України На 33-й хвилині йому вдався ідеальний удар зі зміщенням в центр штрафного, перед яким був безсилий воротар Олександрії Долгий.
В час, що залишився Олександрія спробувала переломити хід гри, проте футболісти Епіцентра змогли відстояти потрібний результат, що приніс другу поспіль перемогу колективу з Кам'янця-Подільського.
УПЛ. 10 тур
Олександрія - Епіцентр 0:1
Гол: Хоакін, 33
