Олександрія та Епіцентр відкривали програму 10 туру УПЛ. Зустріч на КСК «Ніка» завершилась з рахунком 0:1 на користь дебютанта елітного дивізіону.

Єдиного голу іспанського легіонера Хоакіна вистачило Епіцентру, щоб мінімально обіграти віцечемпіона України На 33-й хвилині йому вдався ідеальний удар зі зміщенням в центр штрафного, перед яким був безсилий воротар Олександрії Долгий.

В час, що залишився Олександрія спробувала переломити хід гри, проте футболісти Епіцентра змогли відстояти потрібний результат, що приніс другу поспіль перемогу колективу з Кам'янця-Подільського.

УПЛ. 10 тур

Олександрія - Епіцентр 0:1

Гол: Хоакін, 33

