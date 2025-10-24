Наставник Вереса відреагував на третю поспіль нічию в УПЛ
Безвиграшна серія триває
12 хвилин тому
Олег Шандрук. Фото: НК Верес
Головний тренер Вереса Олег Шандрук підбив підсумки матчу 2 туру УПЛ проти. Його слова наводить УПЛ ТБ.
Грали дійсно проти хорошої команди і тайм провели в меншості. Тому короткий підсумок: напевно, все-таки я особисто оцінюю це більше як знайшли ми очко, ніж втратили 2.. Початок гри завжди важливий, з правильною концентрацією потрібно виходити - і в цьому компоненті ми програли. І, на жаль, мали вилучення, що змусило нас перебудуватися та вже думати більше про захист, ніж про атаку, - пояснив Шандрук.
