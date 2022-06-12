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Тренер Вірменії: «Наша команда пропустила три несправедливі м’ячі»
Збірна України завдала розгромної поразки суперникам в Лізі націй
08:43
Головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос зізнався, що його команда засмучена результатом матчу проти України (0:3) в Лізі націй. Його слова приводить прес-служба УАФ:
«На мій погляд, наша команда показала доволі непогану гру, але пропустила три несправедливі м’ячі. Нам доводиться грати в напруженому графіку, і це сьогодні позначилося на наших діях. Під час матчу один із футболістів попросив заміну, і саме після цього в нашій грі з’явилися проблеми. Саме через щільний графік мені довелося сьогодні провести багато замін.
А вже після другого гола українців нам взагалі стало дуже важко. Ми всі дуже засмучені результатом».
В матчі проти Вірменії свій останній поєдинок за збірну України провів Андрій П’ятов.
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