Колишній головний тренер Колоса Олександр Поздєєв в інтерв'ю XSPORT оцінив шанси Шахтаря в матчах 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бешикташа.

Цікаво подивитись на Шахтар проти Бешикташа, як вони з сильною опозицією вирішуватимуть свої задачі на гру. Як працюватимуть без м'яча, коли суперник так само може щось показати. Хороша перевірка молодих бразильців, коли вони приїдуть на заповнений стадіон в Стамбулі.

Зовсім інший буде рівень спротиву, швидкостей, мислення, тиску. Не возитись з м'ячем, а відпрацьовувати позаду. Туран, на мій погляд, зможе донести до футболістів, наскільки для нього буде принциповим обіграти Бешикташ, - додав спеціаліст.