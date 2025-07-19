Стало відомо, хто розсудить матч кваліфікації Ліги Європи Бешикташ – Шахтар
Поєдинок відбудеться наступного тижня
близько 18 годин тому
Фото: Getty Images
УЄФА визначився з бригадою арбітрів на перший поєдинок між турецьким Бешикташем та донецьким Шахтарем у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.
Працюватимуть на матчі судді з Болгарії. Головним рефері буде 39-річний Георгій Кабаков, асистенти – Мартін Маргарітов та Мартін Венев. На роль четвертого арбітра призначений Радослав Гидженов.
На системі відеоповторів сидітиме Драгомир Драганов, якому допомагатиме Нікола Попов.
Матч Бешикташ – Шахтар відбудеться 24 липня на арені «Бешикташ Парк» у Стамбулі. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.