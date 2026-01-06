Головний тренер Ліверпуля Арне Слот підбив підсумки матчу 20 туру АПЛ проти Фулгема (2:2). Його слова наводить ВВС.

Можливо, двох голів має бути достатньо, щоб здобути перемогу на виїзді. Це не перший випадок у цьому сезоні, коли ми наполегливо боремося і думаємо, що вже перемогли, але пропускаємо неймовірний гол. Ми випустили Джо Гомеса, але вони спрацювали чітко. Ми втратили перемогу.

У нас були моменти в першому таймі. У нас був схожий випадок зГакпо, коли вони забили. В ідеалі Ліверпуль повинен домінувати, але створювати більше моментів. Ми забили два голи, двічі пропустили і влучили в штангу. І цього знову виявилося недостатньо.

Гравці віддають всі сили. Я повинен пам'ятати, що їх потрібно підтримувати у формі. Александер Ісак вибув, і мені доводиться перевантажувати або частіше використовувати Уго який ніколи раніше не грав в АПЛ. З цим потрібно справлятися. У нас як і раніше 11 дуже хороших гравців на полі.

Це стосується не тільки нас, але і багатьох інших команд, які не створюють моментів у кожній грі. Це була не ідеальна гра, але, принаймні, сьогодні ми створили на кілька моментів більше, ніж минулого тижня, - пояснив Слот.