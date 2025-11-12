Павло Василенко

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловив своє невдоволення проблемами навколо Ламіна Ямаля та його відходом від складу збірної Іспанії, через що він пропустить матчі відбору ЧС-2026 проти Туреччини та Грузії.

Де ла Фуенте прямо заявив про неочікувану відсутність зірки Барселони через травму.

«Мені це здається не зовсім нормальним. Я ніколи не стикався з подібною ситуацією», – сказав Де ла Фуенте, дізнавшись, що гравець пройшов лікування, не повідомивши медичний персонал національної збірної, і продовжив: «Це дії, які відбуваються поза контролем національної команди; вони трапляються, і ми повинні їх прийняти».

Ця ситуація ще більше поглибила і без того напружені стосунки між Барселоною та збірною Іспанії. Згідно з повідомленнями з Іспанії, у Федерації панує велике невдоволення, оскільки клуб вирішив провести лікування без консультації з лікарями збірної, хоча було відомо, що це завадить Ямалю грати за національну збірну.

Нагадаємо, що конфлікт між Барселоною та тренером Луїсом де ла Фуенте триває з вересня, коли тодішній тренер каталонців Гансі Флік розкритикував Федерацію за те, як вона поводилася з молодим нападником, стверджуючи, що той недостатньо захищений від фізичного перевантаження.