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Тренер збірної Шотландії озвучив причини поразки від України
Підопічним Кларка залишається лише готуватися до наступного відбірковому циклу
11:30
Стів Кларк / Фото - Getty Images
Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк назвав причини поразки в півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти України (1:3). Слова фахівця передає прес-служба UEFA.
Україна не дозволила нам грати з м'ячем. Ми пропустили другий м'яч раніше, ніж встигли як слід адаптуватися до ходу цього матчу. Нам не вистачало витримки. Нам не вдавалося опустити м'яч і створювати гольові моменти.
Ми боремося разом і разом переживаємо невдачі. Зараз нам важко, але незабаром доведеться починати підготовку до наступного циклу.
Кларк також побажав збірній України успіху в фіналі з Уельсом.
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