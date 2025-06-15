Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса поділився оцінкою сильних сторін суперника перед матчем другого туру групового етапу Євро-2025 проти Фінляндії. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Збірна Фінляндії — це команда, яка ніколи не здається. Вони дуже послідовні у своїх діях, вони докладають багатьох зусиль у кожному матчі, не сумніваються в собі. У Фінляндії сезон у розпалі, тож гравці в хорошій фізичній формі. Мені подобається ментальність команди, те, що вони завжди грають до кінця, у них висока якість гравців. Для нас це дуже серйозний суперник.

Я знаю, що тут багато вболівальників із Фінляндії. Навіть мій брат приїздить із Фінляндії, бо він там живе. Я попросив його підтримати Україну цього разу, щоб допомогти нам. Упевнений, що атмосфера буде супер. Ми вже грали тут, у Кошицях, і було багато українських уболівальників. Це чудова атмосфера такого турніру, і для нас це теж буде дуже хороший досвід — зіграти на заповненому стадіоні.