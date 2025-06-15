Тренер збірної України назвав головні козирі Фінляндії перед битвою за виживання на Євро
«Синьо-жовті» після шокуючої стартової поразки більше не мають права на помилку
27 хвилин тому
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса поділився оцінкою сильних сторін суперника перед матчем другого туру групового етапу Євро-2025 проти Фінляндії. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.
Збірна Фінляндії — це команда, яка ніколи не здається. Вони дуже послідовні у своїх діях, вони докладають багатьох зусиль у кожному матчі, не сумніваються в собі. У Фінляндії сезон у розпалі, тож гравці в хорошій фізичній формі. Мені подобається ментальність команди, те, що вони завжди грають до кінця, у них висока якість гравців. Для нас це дуже серйозний суперник.
Я знаю, що тут багато вболівальників із Фінляндії. Навіть мій брат приїздить із Фінляндії, бо він там живе. Я попросив його підтримати Україну цього разу, щоб допомогти нам. Упевнений, що атмосфера буде супер. Ми вже грали тут, у Кошицях, і було багато українських уболівальників. Це чудова атмосфера такого турніру, і для нас це теж буде дуже хороший досвід — зіграти на заповненому стадіоні.
Другу гру «синьо-жовтих» на молодіжному Євро-2025 можна подивитися вже сьогодні, 15 червня. Пряма трансляція матчу Фінляндія – Україна. Також XSPORT проведе текстову трансляцію зустрічі. Початок – о 19:00 за Києвом.
Раніше думкою щодо гри поділився головний тренер молодіжної збірної Фінляндії Міка Лехкосуо.
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