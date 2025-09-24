Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко назвав завдання команди на чемпіонат світу-2025.

Ми підходимо до турніру з очікуванням і невеликим хвилюванням, тому що це дійсно, далеко і цікаво. Це мотивує. Чемпіонат світу – це красиво звучить. Він рідко відбувається, і українські команди рідко туди потрапляють. Тому це виклик.

А якесь завдання... Ми не спілкувались, тому що було багато роботи у ці дні. Думаю, попереду буде розмова з керівництвом, але треба ставити завдання вихід з групи.