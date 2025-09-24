Тренер збірної України назвав завдання команди на чемпіонат світу-2025
Михайленко розкрив, якого результату хотів би побачити від підопічних
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко назвав завдання команди на чемпіонат світу-2025.
Ми підходимо до турніру з очікуванням і невеликим хвилюванням, тому що це дійсно, далеко і цікаво. Це мотивує. Чемпіонат світу – це красиво звучить. Він рідко відбувається, і українські команди рідко туди потрапляють. Тому це виклик.
А якесь завдання... Ми не спілкувались, тому що було багато роботи у ці дні. Думаю, попереду буде розмова з керівництвом, але треба ставити завдання вихід з групи.
Раніше збірна України U-20 програла іншому учаснику чемпіонату світу-2025 у контрольному матчі (2:3). «Синьо-жовті» вже перебралися до міста Вальпараїсо, де відбудуться поєдинки перших двох турів юнацього Мундіалю.
👥 Склад юнацької збірної України U-20
🧤 Воротарі: 1. Станіслав Ванівський (Сталь Жешув, Польща), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), 16. Маркіян Бакус (ЛНЗ Черкаси).
🛡 Захисники: 3. Кирило Дігтярь, 13. Даніель Вернаттус (обидва – Металіст Харків), 4. Микола Киричок (Карпати Львів), 5. Владислав Кисіль (Понферрадіна, Іспанія), 6. Максим Мельниченко (Полісся Житомир), 17. Максим Деркач (Тукумc 2000, Латвія), 20. Олексій Гусєв (Кудрівка).
🧠 Півзахисники: 10. Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина), 7. Артур Шах (Карпати Львів), 18. Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), 8. Данііл Ващенко (Олександрія), 21. Матвій Панченко (Металіст 1925 Харків), 14. Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), 2. Віталій Катрич (Інгулець Петрове), 15. Ярослав Караман (Полісся Житомир).
🎯 Нападники: 9. Матвій Пономаренко (Динамо Київ), 19. Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).
