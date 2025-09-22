У рамках підготовки до чемпіонату світу юнацька збірна України U-20 провела товариський матч у Чилі проти однолітків з Австралії, які також виступають на турнірі.

Гра видалася результативною: австралійці двічі вразили ворота українців у першому таймі. Після перерви підопічні Дмитра Михайленка зуміли зрівняти рахунок завдяки голам Кирила Дігтяря та Данила Кревсуна.

Однак у компенсований час суперники все ж таки вирвали перемогу, забивши третій м'яч і довівши підсумковий рахунок до 3:2.

Товариський матч

Україна U-20 – Австралія U-20 – 2:3

Голи: Дігтярь, 61, Кревсун, 72 – голи, 18, 36, 90+2

На чемпіонаті світу Україна виступить у Групі B, де її суперниками стануть збірні Південної Кореї, Парагваю та Панами.