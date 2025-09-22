Збірна України U-20 програла Австралії перед стартом чемпіонату світу
Команда Дмитра Михайленка готується до Мундіалю
близько 2 годин тому
У рамках підготовки до чемпіонату світу юнацька збірна України U-20 провела товариський матч у Чилі проти однолітків з Австралії, які також виступають на турнірі.
Гра видалася результативною: австралійці двічі вразили ворота українців у першому таймі. Після перерви підопічні Дмитра Михайленка зуміли зрівняти рахунок завдяки голам Кирила Дігтяря та Данила Кревсуна.
Однак у компенсований час суперники все ж таки вирвали перемогу, забивши третій м'яч і довівши підсумковий рахунок до 3:2.
Товариський матч
Україна U-20 – Австралія U-20 – 2:3
Голи: Дігтярь, 61, Кревсун, 72 – голи, 18, 36, 90+2
На чемпіонаті світу Україна виступить у Групі B, де її суперниками стануть збірні Південної Кореї, Парагваю та Панами.