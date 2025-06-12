Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса перед стартом на Євро-2025 (U-21) пояснив виклик на турнір одразу восьми футболістів київського Динамо, у якому працював від 2015 до 2017 року.

Для мене дуже важливо, щоб гравці були частиною цього процесу. Але не можна нікого змушувати. Гравець має сам цього хотіти. Звісно, ми показуємо йому всю картину, пояснюємо, але врешті-решт він має ухвалити рішення сам. Це може бути гравець 2000 року або 2002 року народження, або хтось, хто вже був у національній збірній. Але ми маємо врахувати його точку зору.

Я думаю, усі клуби в Україні працюють якнайкраще — і для себе, і для національної команди. Я сам працював у «Динамо». Це був хороший досвід, і я завжди говоритиму теплі слова про київський клуб, про те, як вони працюють, і про роки, які я там провів.

Але я маю сказати одне. Коли ми обираємо гравців, то не дивимося, з якого вони клубу. Так само, як ми не дивимося, хто в них агенти. Мене не цікавить, хто агент і я навіть часто не знаю, хто займається справами футболіста.

Мене цікавить лише ігровий профіль гравця — чи підходить він нам за своїми характеристиками, чи демонструє хорошу форму. Тож якщо гравець відповідає цим критеріям — ми його викликаємо.

«Динамо» працює так само добре, як і інші клуби. Я в цьому впевнений — бо знаю їх зсередини. Але приналежність до клубу не є вирішальним чинником при відборі, – повідомив Мельгоса в інтерв’ю ua.tribuna.com.