Тренер Жирони повідомив про проблеми у Ваната
Українець не дограв останній матч своєї команди
14 хвилин тому
Фото - Getty Images
Головний тренер Жирони Мічел пояснив заміну українського форварда Владислава Ваната ла л у 16-му турі Ла Ліги.
«Заміна Ваната була пов’язана з проблемами зі шлунком – у нього не було сил продовжувати гру», – цитує Мічела видання Marca.
Після 16 турів команда Мічела Санчеса має у доробку 15 залікових балів та посідає 17-е місце у турнірній таблиці Ла Ліги.
У наступному турі червоно-білі вдома прийматимуть мадридський Атлетіко. Поєдинок заплановано на 21 грудня, початок гри о 15:00 за київським часом.
Ванат у поточній кампанії провів за Жирону 15 матчів і забив чотири м’ячі.