Павло Василенко

У поєдинку 16-го туру Ла Ліги Жирона Жирона на виїзді здолала Реал Сосьєдад (2:1) та відірвалася від зони вильоту. Обидва українські легіонери червоно-білих – форвард Владислав Ванат і вінгер Віктор Циганков – доклалися до успіху каталонської команди.

Циганков став головним героєм поєдинку, оформивши дубль у матчі. Після завершення зустрічі авторитетний портал WhoScored поставив вінгеру оцінку 8.9 балів – найвищу у поєдинку.

Ванат отримав за матч від WhoScored 5.9 балів.

Після 16 турів команда Мічела Санчеса має у доробку 15 залікових балів та посідає 17-е місце у турнірній таблиці Ла Ліги.

У наступному туі червоно-білі вдома прийматимуть мадридський Атлетіко.

Поєдинок заплановано на 21 грудня, початок гри о 15:00 за київським часом.

Циганков у сезоні 2025/26 провів за Жирону 12 поєдинків у всіх офіційних турнірах: чотири голи, дві результативні передачі.

Ванат у поточній кампанії має в доробку чотири голи та один асист за 15 матчів у червоно-білій футболці.