У 16-му турі Ла Ліги Жирона здобула важливу виїзну перемогу над Реал Сосьєдадом з рахунком 2:1.

На 35-й хвилині господарі відкрили рахунок: після передачі Ігора Субельдїї Гонсалу Гедеш замкнув атаку – 1:0.

Після цього гра пішла під контроль Жирони. На 76-й хвилині Аззеддін Унахи зробив передачу у вільну зону на Віктора Циганкова, який ефектно перекинув м’яч через голкіпера – 1:1.

Вже через вісім хвилин Циганков оформив дубль, замкнувши простріл Алекса Морено п’ятою – 1:2.

Зараз Реал Сосьєдад із 16 очками залишається на 14-й позиції, а Жирона на один бал менше залишила зону вильоту.

У матчі також брав участь український форвард Владислав Ванат, але він поступився місцем на полі у перерві Хоелю Році.

Воротар Жирони Владислав Крапивцов залишився поза заявкою каталонської команди через травму.

Ла Ліга. Іспанія. 16 тур

Реал Сосьєдад – Жирона 1:2

Голи: Гонсалу Гедеш 35 – Циганков 76, 84