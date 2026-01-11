У суботу, 10 січня, Жирона вдома обіграла Осасуну (1:0) в матчі 19-го туру Ла Ліги завдяки голу форварда збірної України Владислава Ваната.

Головний тренер каталонців Мічел висловився про гру українця.

«Ванат провів блискучу гру. У нього є багато переваг. Він топгравець, як і Стуані, який нам потрібен на сто відсотків, так само як і Абель. Нелегко бути завжди у найкращій формі, але він дуже багато працює.

Нам ще потрібно знайти для нього більше простору. У штрафному майданчику він не Стуані, який є справжнім звірем. Йому потрібно трохи більше глибини, хоча сьогодні він забив блискучий гол. Ми маємо давати йому більше м'ячів у простір», – цитує Мічела видання L'Esportiu de Catalunya.