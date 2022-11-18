«Зоря» забила 4 м'ячі протягом 15 хвилин і розгромила «Олександрію»
Тренер «Зорі»: «Бутко, взагалі-то, захисник, але він використав два моменти з «Олександрією»
Ван Леувен зізнався, що не очікував голів від тих гравців, які в підсумку забили
18 листопада 19:35
Патрік ван Леувен / Фото - ФК Зоря
Головний тренер «Зорі» Патрік ван Леувен прокоментував розгром в матчі 14-го туру УПЛ проти «Олександрії» (4:1). Слова фахівця передає прес-служба клубу.
Це важлива для нас перемога. У першому таймі в нас були моменти для реалізації, але не змогли виконати, проте ми реалізували свої нагоди сповна у другому. Забивали ті футболісти, від яких було це навіть неочікувано. Наприклад, Богдан Бутко - це взагалі захисник, але молодець, що використав аж 2 нагоди. Ми готувалися до цього поєдинку, нам було не просто, але ми перемогли.
Грали обережно в першому таймі? Зовсім ні, просто швидко не змогли ввійти в гру, можна сказати придивлялися до суперника. Можливо самі хлопці відчували, що не треба поспішати, але в той час ми хотіли якомога швидше забити.
Раніше захисник «Шахтаря» Валерій Бондар заявив, що в «гірників» украли перемогу над «Зорею».
Коментарі 0