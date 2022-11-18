Тренер «Зорі»: «Бутко, взагалі-то, захисник, але він використав два моменти з «Олександрією»

Патрік ван Леувен / Фото - ФК Зоря

Головний тренер «Зорі» Патрік ван Леувен прокоментував розгром в матчі 14-го туру УПЛ проти «Олександрії» (4:1). Слова фахівця передає прес-служба клубу.

Грали обережно в першому таймі? Зовсім ні, просто швидко не змогли ввійти в гру, можна сказати придивлялися до суперника. Можливо самі хлопці відчували, що не треба поспішати, але в той час ми хотіли якомога швидше забити.