Ювентус, попри гол Варді, втримав перемогу над Кремонезе
Спаллетті вдало дебютував на чолі туринського гранда
близько 2 годин тому
У десятому турі італійської Серії А Ювентус на виїзді переграв Кремонезе.
Вже на 2-й хвилині Костіч відкрив рахунок, задавши тон грі. Після перерви Каб’язо подвоїв перевагу гостей у дебютному матчі Лучано Спаллетті на чолі туринців.
Кремонезе повернув інтригу наприкінці зустрічі. На 83-й хвилині Джеймі Варді скоротив відставання, однак «б’янконері» зберегли перевагу до фінального свистка.
Ювентус набрав 18 очок, наздогнавши Інтер і Мілан у турнірній таблиці. Щоправда у третьої та четвертої команд ліги є матч у запасі.
Серія А, десятий тур
Кремонезе – Ювентус 1:2
Голи: Варді, 83 – Костіч, 2, Каб’язо, 68
Кремонезе: Аудеро, Ф. Терраччьяно (Йонсен 81), Баширотто, Б'янкетті, Барб'єрі, Бондо (Сармієнто 62), Вандепутте, Паєро, Флоріані (Фає 71), Варді, Бонаццолі (Васкес 71)
Ювентус: Ді Грегоріо, МакКенні (Ругані 85), Калулу, Гатті, Камбіазо, Локателлі, К. Тюрам (Аджич 79), Коопмейнерс, Костич (Жоау Маріу 79), Влахович (Девід 85), Опенда (Консейсау 64)
Попередження: Б'янкетті 74
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Кремонезе – Ювентус.
Поділитись