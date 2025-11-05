Сергій Разумовський

У четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів Ювентус і лісабонський Спортінг зіграли внічию у Турині.

Це був перший поєдинок Лучано Спаллетті на чолі б'янконері у цьому розіграші. Гості повели на 12-й хвилині завдяки голу Араухо, але Ювентус вирівняв становище ще до перерви. Відзначився Влахович. У другому таймі обидві команди мали відрізки активності й шукали переможний м’яч, однак рахунок залишився незмінним, і суперники розійшлися миром

До вашої уваги огляд матчу.

Спортінг набрав сім очок, тим самим наздогнавши Боруссію та Манчестер Сіті. Ювентус має в активі лише три бали й ще жодного разу не перемагав у цьому розіграші.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, четвертий тур

Ювентус – Спортінг Лісабон 1:1

Голи: Влахович, 34 – Араухо, 12

Ювентус: Ді Грегоріо, Калулу, Гатті, Коопмейнерс, Камбіазо, Локателлі (Міретті 83), К. Тюрам (Костич 72), МакКенні, Консейсау (Жегрова 72), Йілдіз (Девід 87), Влахович (Аджич 83)

Спортінг: Р. Сілва, Ваяннідіс (Куарежма 67), Діоманд, Інасіу, Араухо, Юльманн, Сімоеш (Моріта 82), Куенда (Катамо 67), Трінкау, Поте (Сантуш 82), Іоаннідіс (Суарес 72)

Попередження: К. Тюрам 24, Камбіазо 27 – Поте 33, Араухо 61, Юльманн 73