У київському Динамо готуються до важливого етапу в кар'єрі Андрія Ярмоленка. Один із лідерів команди, який минулого сезону забив 12 м’ячів і віддав одну гольову передачу, може змінити амплуа — замість гри на полі перейти до управлінської роботи.

Про це повідомив директор медіадепартаменту клубу Андрій Шахов в ефірі YouTube-каналу SportArena. За його словами, Ярмоленка розглядають як майбутнього спортивного директора Динамо.

Це не буде спонтанне призначення. Ярмоленко серйозно підійшов до підготовки. Він уже два роки навчається, і якщо обійме цю посаду, то знатиме, як працювати. Більше того, він уже консультує клуб — і це працює.

Попри це, 35-річний ветеран ще не збирається завершувати кар’єру: він нещодавно продовжив контракт з Динамо і планує грати ще щонайменше один сезон.