Харківський клуб Металіст 1925 офіційно представив свого нового гравця – 18-річного бразильського півзахисника Кауана Баптістеллу. Молодий футболіст підписав із командою чотирирічний контракт і виступатиме під 77-м номером.

За підсумками першої половини сезону 2025/26 Металіст 1925 набрав 24 очки і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. Перший матч нового календарного року команда Младена Бартуловича проведе 21 лютого проти Кривбасу, початок зустрічі заплановано на 15.30.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 може підписати Бруніньо.