Павло Василенко

Манчестер Юнайтед на своєму полі переміг Фулгемом з рахунком 3:2 у поєдинку 24-го туру Англійської Прем’єр-ліги. Гостей у компенсований час міг врятував ексгравець донецького Шахтаря Кевін, але через декілька хвилин господарі знову забили. «Червоні дияволи» здобули третю перемогу поспіль і посідають четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 41 очко.

Астон Вілла вдома програла Брентфорду – 0:1. Гості грали у меншості з 42-ї хвилини після вилучення Кевіна Шаде. Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов на заміну на 60-й хвилині.

Астон Вілла йде третьою з 46 очками, Брентфорд піднявся на сьому позицію (36 балів).

АПЛ, 24-й тур

Манчестер Юнайтед – Фулгем – 3:2

Голи: Каземіро, 19, Кунья, 56, Шешко, 90+4 – Хіменес, 85 (пенальті), Кевін, 90+1.

Астон Вілла – Брентфорд – 0:1

Гол: Уаттара, 45+1.

Ноттінгем – Крістал Пелес – 1:1

Голи: Гіббс-Вайт, 5 – Сарр, 45+2 (пенальті).