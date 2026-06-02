Сергій Разумовський

Новим головним тренером Бенфіки, за яку виступають українці Анатолій Трубін і Георгій Судаков, стане Марку Сілва.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо. За його інформацією, португальський фахівець підпише з лісабонським клубом контракт на два сезони. Угода також передбачатиме опцію продовження ще на один рік.

Романо зазначив, що Сілва готовий погодитися на нижчі фінансові умови заради роботи в Бенфіці. Раніше 48-річний спеціаліст залишив Фулгем, який очолював з 2021 року.

Раніше стало відомо, коли Моурінью отримає нагоду попрацювати з Луніним у Реалі.