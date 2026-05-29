Сергій Разумовський

Португальський фахівець Жозе Моурінью став головним тренером Реала, повідомляє The Athletic. За інформацією джерела, The Special One уже підписав контракт із мадридським клубом.

Угода Моурінью з Реалом розрахована на три роки. Офіційно про призначення нового наставника мають оголосити після президентських виборів у клубі.

Дострокові вибори президента Реала заплановані на 7 червня 2026 року. Голосування триватиме з 09:00 до 20:00 за місцевим часом. На посаду претендують чинний президент Флорентіно Перес та іспанський бізнесмен Енріке Рікельме.

Для Моурінью це буде повернення до мадридського клубу. Раніше він уже очолював Реал у період з 2010 до 2013 року. Поки ж португальський тренер офіційно продовжує працювати в Бенфіці, за яку виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Раніше Флорентіно Перес оголосив про дострокові вибори президента Реала, чим відверто шокував публіку.