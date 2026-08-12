Сергій Разумовський

Український голкіпер Анатолій Трубін розглядає можливість залишити Бенфіку під час літнього трансферного вікна. За інформацією Glorioso 1904, 25-річний голкіпер повідомив керівництву португальського клубу про бажання продовжити кар’єру в іншій команді.

Водночас здійснити цей перехід буде непросто. Бенфіка визначила трансферну вартість Трубіна на рівні 40 мільйонів євро. Наразі жоден із клубів, які цікавляться українцем, не готовий запропонувати таку суму.

Високі фінансові вимоги португальської сторони фактично стримують потенційних покупців. Зацікавлені команди стежать за ситуацією навколо Трубіна, однак поки не поспішають робити офіційну пропозицію, яка відповідала б установленій Бенфікою ціні.

Раніше повідомлялося про інтерес до українського воротаря з боку Ювентуса. Туринський клуб розглядав Трубіна як одного з можливих кандидатів на посилення воротарської позиції, проте запитувані 40 мільйонів євро не влаштовують італійську команду.