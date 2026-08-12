Павло Василенко

12 серпня ПСЖ та Астон Вілла зіграють у матчі за Суперкубок УЄФА. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом, а головний тренер французького клубу Луїс Енріке вже визначився зі стартовим складом.

За інформацією L'Équipe, у центрі захисту ПСЖ очікується поява Вільяма Пачо та Маркіньоса. На флангах оборони зіграють Нуну Мендеш та Ашраф Хакімі. Український захисник Ілля Забарний розпочне зустріч на лаві запасних.

Таким чином, дебют українця у стартовому складі парижан відкладається.

Забарний приєднався до ПСЖ минулого літа, перейшовши з Борнмута за 63 мільйони євро. Його контракт із французьким грандом розрахований до 30 червня 2030 року.

У попередньому сезоні 23-річний українець провів 37 матчів у всіх турнірах та забив один гол. Разом із ПСЖ він виграв чемпіонат Франції, Суперкубок країни, Лігу чемпіонів та Міжконтинентальний кубок.