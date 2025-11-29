Насьонал в матчі 12 туру Прімейра-ліги поступився в рідних стінах Бенфіки. Матч на Мадейрі завершився з рахунком 1:2.

Матч на батьківщині Кріштіану Роналду вийшов не зовсім гостинним для Бенфіки, яка більшу частину гри не могла знайти прогалину в обороні суперника.

Насьонал, зробивши ставку на гру другим номером, забив свій гол після помилки при виході з оборони гостей. Контрпресинг гостей посприяв голу Раміреса, який на 60-й хвилині вразив ворота Трубіна.

Мінімальна перевага в рахунку зберігалась до заключних хвилин, які подарували божевільну кінцівку, що увінчалась камбеком команди Жозе Моурінью. Спочатку Престіанні під завісу основного часу зрівняв рахунок, а в компенсований Павлідіс знайшов свій момент і приніс вольову перемогу гостям з Лісабона.

Гравці збірної України Анатолій Трубін та Георгій Судаков провели на полі всі 90 хвилин.

Прімейра-ліга. 12 тур

Насьонал – Бенфіка 1:2

Голи: Рамірез, 60 - Престіанні, 89, Павлідіс 90+5