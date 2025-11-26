У вівторок, 25 листопада, португальська Бенфіка обіграла нідерландський Аякс з рахунком 2:0, зафіксувавши першу перемогу у основному етапі Ліги чемпіонів.

У стартовому складі «орлів» на поле вийшли два українські футболісти воротар Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков. Португальське видання A Bola позитивно оцінили їхню гру та відзначили значний внесок у успіх команди.

Трубін : «Українець був не надто активним, але коли суперник атакував – Трубін відреагував, демонструючи якісну гру з м'ячем та концентрацію. Він зробив три сейви високого рівня: на 33-й хвилині відбив удар Классена, на 50-й хвилині не дозволив Буніді забити гол, а на 77-й хвилині завадив відзначитись Глуху».

Судаков: «Відмінно зіграв у захисті, надійно грав на м'ячі і шукав можливості для небезпечних передач вперед. Неодноразово намагався пройти за спини захисників, але не всі спроби виявилися успішними.

Часто стягував захисників суперника, що дозволяло Далю вільно грати на фланзі. На 72-й хвилині здійснив класний пас на Аурснеса, після чого пробив Дедіч. Українець розіграв кутовий, який привів до голу».