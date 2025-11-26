Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков поділився враженнями після перемоги команди над Аяксом (2:0) у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Ця перемога стала для Бенфіки першою в поточному сезоні Ліги чемпіонів, після того, як попередні чотири поєдинки під керівництвом Жозе Моуріньо команда програла.

«Нарешті. Ще живі! Продовжуємо», – написав Судаков.

У нинішньому сезоні Судаков взяв участь у 15 матчах Бенфіки, забивши три голи та оформивши дві результативні передачі.