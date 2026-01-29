Павло Василенко

УЄФА визначив найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів. Приз отримав футболіст Бенфіки Андреас Шельдеруп, який забив два м’ячі у ворота Реала та допоміг команді вийти у плей-оф турніру.

До топ-3 найкращих гравців туру увійшли вінгер Челсі Жоау Педро та хавбек Баєра Малік Тілльман.

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін, який забив у ворота Реала, не потрапив до числа найкращих.

За підсумками загального етапу Ліги чемпіонів команда Моурінью фінішувала на 24 місці, набравши дев’ять очок у восьми матчах.

24-річний Трубін у футболці Бенфіки пропустив 26 м’ячів і 17 разів зіграв на «нуль» в 33 матчах. У звітній грі забив перший гол у поточному сезоні.

У стикових матчах Ліги чемпіонів «орли» зіграють проти Інтера або Реала.