Три пенальті та хет-трик. Бенфіка з Трубіним і Судаковим здобула розгромну перемогу
Команда українців взяли легкі три очки
32 хвилини тому
У суботу, 25 жовтня, Бенфіка з рахунком 5:0 на своєму полі перемогу Ароуку в матчі дев’ятого туру португальської Прімейри.
У стартовому складі господарів вийшли два українці – голкіпер Анатолій Трубін і півзахисник Георгій Судаков.
Бенфіка реалізували три пенальті, а нападник лісабонців Вангеліс Павлідіс оформив хет-трик. Відзначимо, що Судакова замінили на 63-й хвилині.
Команда Жозе Моурінью після цього матчу має 21 заліковий пункт та посідає другу сходинку в турнірній таблиці Прімейри.
Наступний матч Бенфіка проведе у середу, 29 жовтня, вдома проти Тондели в рамках 1/4 фіналу Кубка португальскої ліги. Початок гри – о 22:45 за київським часом.
Чемпіонат Португалії, 9-й тур
Бенфіка – Ароука – 5:0
Голи: Павлідіс, 9 (пенальті), 22 (пенальті), 50, Отаменді, 45+6, Іванович, 90+3 (пенальті).