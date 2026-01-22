Павло Василенко

Барселона зіткнулася з черговими кадровими проблемами – каталонці втратили одного зі своїх ключових гравців. Півзахисник Педрі зазнав травми й найближчий місяць не допоможе команді Гансі Фліка.

У середу блаугранас здобули важливу виїзну перемогу над Славією з рахунком 4:2 у матчі Ліги чемпіонів. Педрі відіграв помітну роль у цьому успіху, віддавши результативну передачу на Ферміна Лопеса в першому таймі, коли рахунок став 2:1. Однак радість від перемоги була затьмарена неприємним епізодом у середині другого тайму.

На 61-й хвилині іспанець відчув біль у нозі та був змушений залишити поле. Його замінив Дані Ольмо, а сам Педрі кульгав, що одразу викликало занепокоєння тренерського штабу. Обстеження, проведені наступного дня, підтвердили травму підколінного сухожилля.

За попередніми прогнозами, 23-річний хавбек вибув щонайменше на місяць. За цей час він пропустить низку важливих матчів – проти Ов’єдо, Копенгагена, Ельче, Альбасете, Мальорки та Жирони. Очікується, що більше ігрового часу в півзахисті отримає Ерік Гарсія.

У поточному сезоні Педрі провів 25 матчів за Барселону, забив два м’ячі та віддав вісім результативних передач. Його повернення на поле прогнозують до поєдинку з Леванте 22 лютого.