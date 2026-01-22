Головний тренер празької Славії Індржих Трпишовски поспілкувався з журналістами після домашньої поразки від Барселони з рахунком 2:4 у матчі Ліги чемпіонів. Господарі відкрили рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі, однак утримати перевагу над фаворитом не змогли.

До перерви команди пішли за нічийного рахунку 2:2, але в другому таймі каталонський клуб забив ще два м’ячі без відповіді та довів матч до перемоги.

Коментуючи гру суперника, Трпишовски високо оцінив атакувальні дії Барселони. Слова наставника передає офіційний сайт УЄФА.

Якість завершення атак Барселони просто вражає, вони забивали швидкими ударами з дуже складних позицій. Можливо, ми могли зіграти краще в епізодах із третім і четвертим голами, але безпосередньо на полі це виконання виглядає ще більш потужно, ніж по телевізору.

Після цієї поразки Славія остаточно втратила шанси на вихід у плейоф Ліги чемпіонів і завершить виступи в турнірі без можливості продовжити боротьбу на стадії вибування.