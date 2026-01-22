Барселона встановила антирекорд у Лізі чемпіонів
Каталонський клуб пропускає голи у десяти матчах поспіль у єврокубках
28 хвилин тому
Фото: Барселона
21 січня у матчі групового етапу Ліги чемпіонів Барселона двічі пропустила від Славії, встановивши новий антирекорд клубу.
Вперше за всю історію виступів у Лізі чемпіонів каталонська команда пропускає голи у десяти матчах поспіль.
Раніше Барселона пропускала від таких команд: Боруссія Дортмунд (3 голи), Інтер (3), знову Інтер (4), Ньюкасл (1), ПСЖ (2), Олімпіакос (1), Брюгге (3), Челсі (3), Айнтрахт (1) та Славія (2).
