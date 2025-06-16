Сергій Стаднюк

Головний редактор Профутбол Digital Володимир Звєров розкритикував капітана молодіжної збірної України Володимира Бражка за червону картку в переможному матчі другого туру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0).

Ця червона картка, те, як її заробив Бражко... Це просто нонсенс. Перша жовта картка за відкидку м'яча, потім 92-а хвилина... Я вважаю, що капітан команди має чітко розуміти, що він витворяє та бути більш концентрованим. Потрібно бути спокійнішим і впевненішим. А голова Бражка не була холодною у тій ситуації. Він закрив для себе ключовий матч із Голландією. Хто тепер замінить Бражка? Теоретично Ярмолюк. Володимир Звєров

В іншому матчі групи збірна Нідерландів сенсаційно поступилася Данії, яка набрала шість очок і достроково вийшла до чвертьфіналу. Таким чином, Україна з трьома балами піднялася на другу прохідну сходинку. 18 червня «синьо-жовті» розіграють з голландцями (один пункт) ще одну путівку до плей-оф.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Фінляндія – Україна. Він забив один із м’ячів.