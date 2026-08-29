Сергій Разумовський

Нападник київського Динамо Владіслав Бленуце продовжить кар’єру в польській Лехії. Про перехід двадцятичотирирічного румунського форварда повідомила пресслужба українського клубу.

Лехія також підтвердила трансфер футболіста. Бленуце приєднався до польської команди на постійній основі та підписав контракт, розрахований до 30 червня 2031 року. Таким чином, нападник отримав довгострокову угоду з клубом із Гданська.

За інформацією Digi Sport, сума трансферу становитиме 1,5 мільйона євро. Водночас видання повідомляє, що в новій команді Бленуце отримуватиме більшу зарплату, ніж у Динамо.

Раніше стало відомо, що річна зарплата румунського форварда в київському клубі становила 520 тисяч євро. Контракт нападника з Динамо був чинним до 2030 року, однак сторони вирішили припинити співпрацю вже цього літа.

У складі київської команди Бленуце не зміг стати основним футболістом. Минулого сезону він провів за Динамо 11 матчів у всіх турнірах, забив один м'яч і оформив один автогол. Нападник отримував ігровий час, але не зумів переконати тренерський штаб у готовності регулярно виходити в стартовому складі.

Перехід до Лехії може стати для Бленуце можливістю отримувати більше ігрової практики та поступово закріпитися в новій команді. Польський клуб розраховує на його молодість, фізичні дані та вміння діяти на позиції центрального нападника.

Бленуце народився в Молдові. На юнацькому рівні він представляв молдовські збірні, після чого продовжив міжнародну кар’єру в системі збірних Румунії. Форвард виступав за команди Румунії U-20 та U-21.

У 2025 році Бленуце взяв участь у чемпіонаті Європи серед гравців до 21 року. Виступи на міжнародному рівні дозволили нападнику отримати додатковий досвід і привернути увагу клубів за межами Румунії.