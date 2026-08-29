Визначилися суперниці українських тенісисток на старті US Open-2026
Костюк зіграє проти австралійки, Світоліна – з представницею Аргентини
За підсумками кваліфікації визначилися усі учасниці основної сітки жіночого одиночного розряду US Open-2025.
Три українські гравчинь отримали свої суперниць-кваліфаєрок на старті мейджора.
Марта Костюк (WTA №11) гратиме проти австралійки Сторм Гантер (WTA №169).
Ангеліна Калініна (WTA №49) протистоятиме японці Хімено Сакацуме (WTA №144).
Даяна Ястремська (WTA №112) зустрінеться з італійкою Лукрецією Стефаніні (WTA №119).
Раніше визначилися суперниці ще чотирьох українок: Еліна Світоліна (WTA №9) зіграє проти аргентинки Солани Сьєрри, Дарʼя Снігур (WTA №44) зустрінеться з нейтральною тенісисткою російським паспортом Діаною Шнайдер, Олександра Олійникова (WTA №46) гратиме проти американки Різ Брентмаєр, а Юлія Стародубцева (WTA №74) – проти німкені Елли Зайдель.
US Open пройде з 30 серпня по 13 вересня.
Нагадаємо, Віталій Сачко програв у другому колі кваліфікації US Open 2026.
Поділитись