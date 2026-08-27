Павло Василенко

Скандальний форвард київського Динамо Владіслав Бленуце близький до підписання контракту з Лехією українського головного тренера Владислава Лупашка, повідомляє популярне румунське видання Digi Sport.

За даними джерела, футболіст підпише угоду терміном на п’ять років, а Лехія виплатить Динамо 1,5 мільйона євро.

Ще до приїзду в київський клуб Бленуце потрапив до скандалу, коли у його соцмережах був помічений російський контент.

За Динамо він провів лише 11 матчів (307 хвилин), у яких забив один гол.

Після перших п’яти турів в другому дивізіоні Польщі Лехія перебуває на 16-му місці у зоні вильоту з чотирма балами.