Скандальний форвард Динамо змінить клуб
Футболіст продовжить кар’єру в Польщі
Фото: ФК Динамо
Скандальний форвард київського Динамо Владіслав Бленуце близький до підписання контракту з Лехією українського головного тренера Владислава Лупашка, повідомляє популярне румунське видання Digi Sport.
За даними джерела, футболіст підпише угоду терміном на п’ять років, а Лехія виплатить Динамо 1,5 мільйона євро.
Ще до приїзду в київський клуб Бленуце потрапив до скандалу, коли у його соцмережах був помічений російський контент.
За Динамо він провів лише 11 матчів (307 хвилин), у яких забив один гол.
Після перших п’яти турів в другому дивізіоні Польщі Лехія перебуває на 16-му місці у зоні вильоту з чотирма балами.