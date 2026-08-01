Сергій Разумовський

Київське Динамо не змогло подолати грецький ПАОК у двоматчевому протистоянні другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Кияни програли обидві зустрічі та достроково завершили виступи в цьому турнірі.

У першому матчі, який через організаційні обставини мав статус номінально домашнього для Динамо, українська команда поступилася з рахунком 2:3. У повторній грі, що відбулася 30 липня на полі грецького клубу, кияни не змогли переломити перебіг протистояння і програли з рахунком 0:2.

Таким чином, за сумою двох матчів ПАОК переміг Динамо з рахунком 5:2 та вийшов до наступного етапу кваліфікації Ліги Європи. Український клуб, своєю чергою, продовжить єврокубковий сезон у відборі Ліги конференцій.

Поразка від ПАОК стала лише третім випадком в історії Динамо, коли команда пропустила п’ять або більше м’ячів за підсумками двоматчевого протистояння у відбірних раундах єврокубків.

Уперше подібний сценарій стався в сезоні 1996/97. Тоді в кваліфікації Ліги чемпіонів кияни зустрічалися з віденським Рапідом і поступилися за сумою двох матчів із рахунком 2:6. У першій грі Динамо програло 0:2, а в матчі-відповіді зазнало поразки з рахунком 2:4.

Ще один такий випадок припав на сезон 2022/23. У плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо протистояло Бенфіці, однак не змогло забити португальському клубу в жодному з матчів. Кияни поступилися спочатку з рахунком 0:2, а потім програли 0:3, завершивши протистояння із загальним рахунком 0:5.

Наступним суперником Динамо стане Карабах. Команди зустрінуться у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій, де київський клуб спробує продовжити боротьбу за вихід до основного етапу турніру.