Динамо зіграє з Карабахом у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій
Перший матч відбудеться 6 серпня
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: ФК Динамо
Київське Динамо протистоятиме азербайджанському Карабаху в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій сезону-2026/27.
Матчі відбудуться 6 та 13 серпня. Перша гра буде номінально домашньою для киян, повторна зустріч пройде в Азербайджані.
У другому раунді відбору Ліги Європи команда Ігоря Костюка поступилася грецькому ПАОКу (2:3, 0:2).
На першій стадії кваліфікації кияни пройшли румунську Університатю Клуж.
ЛНЗ драматично вилетів із Ліги конференцій.
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