Це якийсь Сон. Огляд матчу Південна Корея – Португалія

Команда заскочила в останній вагон плей-офф

Сон Хин Мін / Фото - AFP

У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Південної Кореї здолала Португалію (2:1). Вирішальний м'яч у компенсований час забив Хван Хі Чхан після сольного проходу Сон Хин Міна.

Вашій увазі огляд матчу.

У паралельній зустрічі Уругвай переграв Гану (2:0) і зрівнявся з Кореєю за очками і різницею м'ячів. Але через більшу кількість голів далі пройшла команда з Азії.