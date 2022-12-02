Уругвай впевнено переграв Гану, але вилетів з ЧС-2022, маючи однакову різницю м'ячів з Кореєю
Це якийсь Сон. Огляд матчу Південна Корея – Португалія
Команда заскочила в останній вагон плей-офф
02 грудня 20:33
Сон Хин Мін / Фото - AFP
У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Південної Кореї здолала Португалію (2:1). Вирішальний м'яч у компенсований час забив Хван Хі Чхан після сольного проходу Сон Хин Міна.
Вашій увазі огляд матчу.
У паралельній зустрічі Уругвай переграв Гану (2:0) і зрівнявся з Кореєю за очками і різницею м'ячів. Але через більшу кількість голів далі пройшла команда з Азії.
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