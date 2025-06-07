Центрбек збірної України перед матчем з Канадою оцінив місцевий футбол
Чеберко грає у спільному зі США чемпіонаті МЛС
близько 4 годин тому
Захисник збірної України Євген Чеберко перед стартовим матчем товариського турніру Canadian Shield проти Канади оцінив місцеву, спільну зі США, футбольну лігу МЛС.
Порівняти з якимось іншим чемпіонатом дуже складно, бо Америка – велика країна. Багато подорожуєш, у різних штатах різна погода – це впливає на рівень гри. Але чемпіонат цікавий, бо кожна команда може купляти гравців по 15-20 мільйонів.
Команди рівні, в кожної є 2-3 гравці, які можуть все зробити, навіть якщо команда грає погано. Тому дуже цікавий чемпіонат, немає прохідних ігор. Я рекомендую подивитися ці ігри. Розумію, що велика різниця в часі між Україною й Америкою, але рівень гри дуже цікавий тут.
У нашій команді був Кучо Ернандес, зараз ми його продали до Бетиса. Тому що я з ним кожного дня тренувався і постійно бачу, що він може робити на тренуваннях і в іграх. Було багато різних хороших гравців, але він вразив найбільше.
Товариську зустріч за участі «синьо-жовтих» можна подивитися вже сьогодні, 7 червня. Пряма трансляція матчу Канада – Україна. Початок – о 22:30 за Києвом.
Чеберко також зізнався, що головний тренер збірної України Сергій Ребров вперше мав розмову з ним лише після першого виклику. До цього фахівець із гравцем не контактував.
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