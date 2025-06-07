Захисник збірної України Євген Чеберко перед стартовим матчем товариського турніру Canadian Shield проти Канади оцінив місцеву, спільну зі США, футбольну лігу МЛС.

Порівняти з якимось іншим чемпіонатом дуже складно, бо Америка – велика країна. Багато подорожуєш, у різних штатах різна погода – це впливає на рівень гри. Але чемпіонат цікавий, бо кожна команда може купляти гравців по 15-20 мільйонів.

Команди рівні, в кожної є 2-3 гравці, які можуть все зробити, навіть якщо команда грає погано. Тому дуже цікавий чемпіонат, немає прохідних ігор. Я рекомендую подивитися ці ігри. Розумію, що велика різниця в часі між Україною й Америкою, але рівень гри дуже цікавий тут.

У нашій команді був Кучо Ернандес, зараз ми його продали до Бетиса. Тому що я з ним кожного дня тренувався і постійно бачу, що він може робити на тренуваннях і в іграх. Було багато різних хороших гравців, але він вразив найбільше.