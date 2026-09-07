Головний тренер пірейської команди Хосе Луїс Менділібар вирішив повернути українця до складу після серйозної травми основного нападника Аюба Ель-Каабі. Через ушкодження марокканський форвард не зможе допомогти Олімпіакосу найближчим часом, тому Яремчук отримав можливість знову приєднатися до першої команди.

Український нападник Роман Яремчук уперше в сезоні-2026/27 був включений до заявки Олімпіакоса на офіційний матч. 30-річний форвард може отримати ігровий час у домашньому поєдинку Кубка Греції проти Волоса.

Поки що невідомо, чи вийде українець на поле зі стартових хвилин. Найімовірніше, тренерський штаб поступово повертатиме футболіста до повноцінних навантажень, адже Яремчук тривалий час не мав стабільної ігрової практики в складі грецького клубу.

Останній офіційний матч за Олімпіакос нападник провів 24 січня 2026 року. Тоді команда зустрічалася саме з Волосом у межах 18-го туру чемпіонату Греції. Яремчук розпочав поєдинок на лаві запасних і вийшов на поле на 64-й хвилині, замінивши Ель-Каабі. Матч завершився мінімальною перемогою Олімпіакоса з рахунком 1:0.

Востаннє українець забивав за пірейців 17 грудня 2025 року. Це сталося в кубковому матчі проти Іракліса. Олімпіакос тоді здобув розгромну перемогу з рахунком 6:0, а Яремчук відзначився на 51-й хвилині зустрічі.

У другій половині минулого сезону нападник виступав на правах оренди за французький Ліон. Загалом у кампанії-2025/26 Яремчук провів 29 матчів на клубному рівні, забив дев’ять голів і віддав дві результативні передачі.

Ігрова практика особливо важлива з огляду на майбутні матчі збірної України. У вересні-жовтні національна команда має провести одразу чотири поєдинки Ліги націй, тому стабільні виступи Яремчука на клубному рівні можуть суттєво підвищити його шанси на виклик.