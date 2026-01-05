Павло Василенко

Футбольний світ сколихнула моторошна історія з участю захисника Метца Тахіріса душ Сантуша, який став жертвою однієї з найстрашніших трагедій в історії Швейцарії. Французький футболіст отримав важкі опіки під час пожежі в барі Le Constellation у Кран-Монтані, куди повернувся вдруге – вже усвідомлено, ризикуючи власним життям.

У новорічну ніч пожежа, що спалахнула в підвальному приміщенні через феєрверк, перетворила заклад на смертельну пастку. За офіційними даними, загинули 40 людей, ще 119 дістали поранення. Душ Сантуш перебував на першому поверсі й спочатку зумів вибратися з палаючого приміщення. Та, дізнавшись, що його дівчина залишилася всередині, футболіст без вагань повернувся у вогонь, намагаючись врятувати її.

Цей вчинок коштував йому надзвичайно дорого. Гравця з серйозними опіками доправили до лікарні в Німеччині. За словами агента Крістофа Ютто, у Тахіріса обпалено близько 30% тіла, є важка рана на потилиці, а біль залишається нестерпним. Водночас лікарі фіксують позитивну динаміку – стан легень покращується, і загроза життю зменшується.

У Метці не приховують емоцій. Тренер Стефан Ле Міньян назвав гравця зразковим професіоналом і висловив надію, що він зможе повернутися на поле вже за кілька місяців. Наразі ж футбол для душ Сантуша відійшов на другий план – попереду важкий шлях фізичного та психологічного відновлення.