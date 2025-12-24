Павло Василенко

Жахлива трагедія сколихнула футбольний світ. На гірськолижному курорті Савін Кук у Чорногорії трагічно загинув німецький футболіст Себастьян Гертнер – капітан команди ETSV Hamburg. За трагічних обставин спортсмен зірвався у прірву з висоти близько 70 метрів і загинув на місці події, попри оперативну роботу рятувальних служб.

За офіційною інформацією клубу, інцидент стався під час відпочинку футболіста разом із дружиною. За даними ЗМІ, крісло підйомника, в якому перебував Гертнер, раптово відірвалося від троса, після чого чоловік упав на кам’янисту скелю.

Дружина спортсмена зазнала серйозних травм – у неї зламана нога. Її негайно доправили до лікарні, загрози життю немає.

Гертнер розпочав футбольну кар’єру у 2005 році в академії Штутгарта, де грав до 2012-го, однак у першій команді так і не дебютував. У подальші роки він виступав за Шальке 04 II, ТСВ 1860 Мюнхен II та Ерцгебірге Ауе.

З липня 2024 року Гертнер був гравцем і капітаном ETSV Hamburg. В осінній частині сезону він провів десять матчів та віддав одну результативну передачу.