Сергій Разумовський

Центральний захисник збірної Чехії Ладіслав Крейчі відзначився голом у матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2026 проти Південної Кореї, однак його команда поступилася з рахунком 1:2.

Цей м’яч став першим на чемпіонатах світу, забитим безпосередньо після вкидання з ауту, відтоді як подібне вдалося захиснику збірної Данії Матіасу Йоргенсену у матчі проти Хорватії на ЧС-2018 (1:1, 2:3 – пен.), повідомляє Opta. Після поразки Чехія посідає третє місце у групі A, не маючи в активі жодного очка.

Відео: MEGOGO

Крейчі провів сезон-2025/26 у Вулвергемптоні на правах оренди з Жирони. Відомо, що англійський клуб викупить 26-річного футболіста у команди Віктора Циганкова, Владислава Ваната та Владислава Крапивцова за 7,5 млн євро.