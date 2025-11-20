Павло Василенко

Барселона зробила черговий крок у розвитку своєї цифрової екосистеми, інтегрувавши футбольного чат-бота Futbot на офіційному каналі клубу в Discord. Новий інструмент, створений компанією ComplexityAI, що спеціалізується на застосуванні штучного інтелекту у спорті, відкриває для вболівальників «блаугранас» доступ до оперативної статистики, аналітики та інтерактивних опитувань під час матчів чоловічої та жіночої команд.

Завдяки Futbot користувачі зможуть отримувати дані в режимі реального часу, обирати MVP поєдинку, коментувати ключові моменти й брати участь у динамічних обговореннях, що робить фанатський досвід значно глибшим та сучаснішим.

Офіційний канал Барселони в Discord (@FCBarcelonaOfficial) працює з травня 2023 року й уже зібрав майже 150 000 підписників. За рік аудиторія зросла на 50%, що робить його найбільшою офіційною спільнотою спортивного клубу на платформі. У дні матчів активність досягає піку – понад 60 000 повідомлень, а також проводяться вікторини, тематичні розділи та спецподії за участі кіберспортивного підрозділу клубу.

Партнерство з ComplexityAI ще більше зміцнює позиції Барселони як одного з найбільш інноваційних клубів світу у сфері цифрових рішень. Futbot буде доступний уже на найближчих матчах: чоловічої команди на Spotify Camp Nou проти Athletic Bilbao у суботу та жіночої – проти Levante у неділю.

ComplexityAI – це стартап, заснований командою дослідників зі значним досвідом у вивченні складних систем та мережевої взаємодії. Після багаторічної співпраці з Ла Лігою та низкою топклубів, включаючи Барселону, компанія створила Futbot – платформу реального часу, що поєднує аналітику, статистику й інтерактивні опитування, забезпечуючи новий формат комунікації навколо футбольних матчів.